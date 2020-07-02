Разработчики мрачного ролевого боевика Hellpoint из студии Cradle Games объявили о том, что их проект доберётся до конечных пользователей уже 30 июля. Изначально Hellpoint должен был выйти ещё в середине апреля, но, сами понимаете, пандемия, самоизоляция и удалённая работа не могли не повлиять на ход производства самым негативным образом.

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Действие Hellpoint разворачивается на заброшенной космической станции «Ирид Ново». Ну, как заброшенной... Людей здесь нет, зато коридоры кишмя кишат различными дикими монстрами из других измерений, что обусловлено вращением станции вокруг гигантской чёрной дыры. Нам предстоит исследовать станцию и раскрыть её тайны.

Важно, что Hellpoint помимо одиночного подразумевает также и совместное прохождение с другом, так что будет уже не так страшно и одиноко. Более того, здесь даже предусмотрен полноценный PvP-мультиплеер для четырёх игроков.