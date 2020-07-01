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Фестиваль игр на Xbox One стартует 21 июля

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Летний фестиваль игр, в рамках которого сообщество имеет возможность опробовать демоверсии игр, в том числе очень далёких до релиза, распространяется не только на PC (Steam), но и на Xbox One. И если Steam-часть фестиваля уже завершилась, то у Xbox One всё только впереди: сегодня Microsoft объявила о том, что соответствующее мероприятие на её консолях пройдёт с 21 по 27 июля.

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Всего в мероприятии примут участие от 75 до 100 новеньких демоверсий игр, включая Destroy All Humans, Hellpoint, Cris Tales и многие другие. Microsoft заранее предупреждает: многие проекты, демоверсии которых примут участие в фестивале, ещё очень далеки до завершения разработки и релиза, поэтому «демки» не отражают их финального качества.

Кстати, по сообщениям СМИ, 23 июля игровое крыло Microsoft проведёт презентацию игр (в том числе Xbox-эксклюзивных) от своих внутренних студий. Так что если информация подтвердится, то неделька у Microsoft будет напряжённая и ответственная.

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Сергей Ахметзянов
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E1nher1
21:24
Ну, теперь понятно, кто дизлайки накручивает.
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Александр Петросян
21:23
Если бы туда все игры выходили... последняя 10ка 2004 просто топовая кста
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Евгений Евгений
21:23
И в итоге удалил комент Чепуха
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Александр Петросян
21:22
я если бы просто DLSS 2.0 прикрутили, то на ртх картах был бы буст 40-70% прироста, прикинь? хыч хыч амуда хнычч
Производительность CS GO и Dota 2 на Linux оказалась выше чем на Windows 10
E1nher1
21:20
Спасибо. Но мне просто интересны мотивы, чтобы понять, чем я не нравлюсь некоторым читателям.
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Владислав Коваленко
21:18
Там можно скачать стим даже через встроенный магазин приложений, не открывая консоль, а с некоторых пор убунта ещё и драйвера сама накатывает при установке себя, траблы могут быть на ноутах только и т...
Производительность CS GO и Dota 2 на Linux оказалась выше чем на Windows 10
E1nher1
21:17
Кто дизлайки опять крутить начал?
Нестандартные решения распространенных проблем с компьютером - реальный опыт из практики обслуживания ПК
Александр Петросян
21:17
Вся фишка игр Кодзимы это их необыкновенность... ничего подобного нету, как говорится свежим взглядом взглянуть на шыдэвр!
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