Летний фестиваль игр, в рамках которого сообщество имеет возможность опробовать демоверсии игр, в том числе очень далёких до релиза, распространяется не только на PC (Steam), но и на Xbox One. И если Steam-часть фестиваля уже завершилась, то у Xbox One всё только впереди: сегодня Microsoft объявила о том, что соответствующее мероприятие на её консолях пройдёт с 21 по 27 июля.

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Всего в мероприятии примут участие от 75 до 100 новеньких демоверсий игр, включая Destroy All Humans, Hellpoint, Cris Tales и многие другие. Microsoft заранее предупреждает: многие проекты, демоверсии которых примут участие в фестивале, ещё очень далеки до завершения разработки и релиза, поэтому «демки» не отражают их финального качества.

Кстати, по сообщениям СМИ, 23 июля игровое крыло Microsoft проведёт презентацию игр (в том числе Xbox-эксклюзивных) от своих внутренних студий. Так что если информация подтвердится, то неделька у Microsoft будет напряжённая и ответственная.