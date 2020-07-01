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A Plague Tale Innocence разошлась тиражом в один миллион копий

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То, что у приключенческой игры A Plague Tale Innocence, посвящённой побегу двух детей из Франции 1349 года от Инквизиции, всё хорошо с продажами, нам известно ещё с осени прошлого года, когда издатель назвал их превзошедшими ожидания. Теперь же настал черёд более конкретной информации: разработчики игры в её официальном Twitter сообщили о миллионе проданных копий. На достижение данного результата A Plague Tale Innocence потребовалось больше года.

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A Plague Tale Innocence вышла в середине мая прошлого года и по состоянию на сегодняшний день имеет 94-процентный пользовательский рейтинг в Steam. Проект принимает участие в летней распродаже, так что при желании его можно приобрести с 66-процентной скидкой, или за 509 рублей вместо номинальных 1 499 рублей.

В конце прошлого года в Сети появилась информация о том, что в разработке находится продолжение A Plague Tale Innocence. Информация не подтверждена, но одно совершенно точно: игроки будут только рады выходу сиквела.

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