Kojima Productions совместно с компанией 505 Games решили напомнить о том, что до выхода Death Stranding на старшей игровой платформе осталось ровно две недели, и опубликовали соответствующий видеоролик, который якобы непринуждённо должен поспособствовать нашему скорейшему оформлению предварительного заказа, ведь «поезд уходит», и можно упустить возможность получить эксклюзивные внутриигровые «плюшки».

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Некоторые игровые журналисты уже опробовали PC-версию Death Stranding. В частности, издание PC Gamer назвало Death Stranding для ПК «Отличной версией очень необычной игры», похвалило разработчиков за визуальный ряд и превосходную оптимизацию, но всё же отметило, что игра явно создавалась под управление геймпадами; и хотя серьёзных проблем на «клавомыши» нет, определённый лёгкий дискомфорт при управлении главным героем всё же присутствует. Трассировкой лучей PC-версию Death Stranding не снабдили, зато в наличии «умное» сглаживание DLSS 2.0.

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Опробовать Death Stranding на PC (Steam и Epic Games Store) лично можно будет уже 14 июля.