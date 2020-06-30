PvE-режим Fortnite покинул ранний доступ
Разработчики из широко известной Epic Games сообщили, что PvE-составляющая популярной сетевой игры Fortnite вышла из раннего доступа. Эта часть проекта называется «Сражение с Бурей», если вдруг кто забыл.
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Режим находился в раннем доступе около трёх лет. Сама Epic Games решила оставить его платным и предупредила, что отныне контент для PvE-составляющей будет выходить реже. В течение следующих нескольких месяцев «Сражение с Бурей» не сможет поддерживать новые косметические предметы из Королевской битвы, но существующие предметы останутся в обоих режимах.
Также Epic Games объявила о переходе на годичный цикл сезонов. То есть, постоянные внутриигровые события будут повторяться каждый год. Подобная система реализована, например, в Overwatch.
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И ещё по поводу «Сражения с Бурей» — основной сюжет PvE-части завершён.
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