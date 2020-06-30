Авторы Frostpunk и This War of Mine расширят издательскую деятельность и ускорят создание собственных проектов
Разработчики из 11 bit studios, которые до настоящего момента смогли выпустить Frostpunk и This War of Mine, провели специальное мероприятие для инвесторов. В рамках конференции были обнародованы планы компании на ближайшее время. Стало известно, что компания будет активно инвестировать в создание новых игровых проектов, параллельно обеспечивая им полное маркетинговое сопровождение на правах издателя.
реклама
Если говорить о конкретных размерах инвестируемых средств, то не менее 15 миллионов долларов будет пущено в разработку новых игр, ещё 6 миллионов долларов планируется потратить на проведение работы издателя. Представители 11 bit studios указали на тот факт, что издательская деятельность обеспечивает компании 40% от общих доходов.
реклама
Мы точно теперь знаем, что 11 bit studios в данный момент является издателем не менее четырёх невыпущенных игр. В стенах самой компании идёт работа над тремя новыми проектами. Для своевременного выпуска проектов штат студии будет расширен до 200 человек.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила