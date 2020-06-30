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Авторы Frostpunk и This War of Mine расширят издательскую деятельность и ускорят создание собственных проектов

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Разработчики из 11 bit studios, которые до настоящего момента смогли выпустить Frostpunk и This War of Mine, провели специальное мероприятие для инвесторов. В рамках конференции были обнародованы планы компании на ближайшее время. Стало известно, что компания будет активно инвестировать в создание новых игровых проектов, параллельно обеспечивая им полное маркетинговое сопровождение на правах издателя.

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Если говорить о конкретных размерах инвестируемых средств, то не менее 15 миллионов долларов будет пущено в разработку новых игр, ещё 6 миллионов долларов планируется потратить на проведение работы издателя. Представители 11 bit studios указали на тот факт, что издательская деятельность обеспечивает компании 40% от общих доходов.

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Мы точно теперь знаем, что 11 bit studios в данный момент является издателем не менее четырёх невыпущенных игр. В стенах самой компании идёт работа над тремя новыми проектами. Для своевременного выпуска проектов штат студии будет расширен до 200 человек.

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11 bit studios frostpunk this war of mine
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