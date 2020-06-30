Авторы Crash Bandicoot 4: It’s About Time показали новый уровень — пиратский остров
Профильное издание IGN опубликовало новый геймплейный трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time. В свежем ролике нам показали пиратский уровень, всё действие происходит на острове. Разработчики продемонстрировали все те геймплейные элементы, за которые фанаты любят и уважают игровой сериал. Например, здесь точно найдётся место ящикам с вампа-фруктами, TNT и нитро. В конце каждого уровня для нас заботливо посчитают собранные ящики, попутно сообщив об общем их количестве на уровне. Реиграбельность — отличительная черта проектов серии Crash Bandicoot. Четвёртой части это тоже касается.
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Представители студии Toys for Bob заверяют, что комбосистема в четвёртой Crash Bandicoot получится более проработанной. Главный герой Crash Bandicoot 4: It’s About Time сможет скользить по верёвкам, но в таком случае до определённой части коллекционных предметов добраться не получится. В начале уровня можно активировать особое испытание на время — это уже было в предыдущих проекта серии, и реиграбельность от подобного геймплейного момента только вырастает.
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Crash Bandicoot 4: It’s About Time появится в продаже 2 октября на PlayStation 4 и Xbox One.
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