В свежем трейлере ремейка Destroy All Humans пришелец Крипто снова терроризирует провинциальный городок
Студия Black Forest Games продолжает напоминать о том, что через месяц все желающие смогут опробовать ремейк забавного проекта Destroy All Humans. Несколько часов назад разработчики опубликовали геймплейный трейлер, в котором наш главный герой, пришелец Крипто-137, нападает на провинциальный американский городок Санта-Модеста с целью похищения образцов ДНК и просто ради развлечения и внушения страха. Иными словами, инопланетный террор.
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К сожалению, разработчики повторяются: мало того, что тема истребления «человеков» с похищением их генетического материала многократно описана разработчиками, так ещё и отдельные кадры геймплея в нижеуказанном видео мы уже где-то видели.
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Релиз ремейка Destroy All Humans состоится 28 июля.
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