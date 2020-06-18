Новый трейлер Destroy All Humans расскажет, как «правильно» разбираться с людьми
Разработчики из Black Forest Games совместно с THQ Nordic выпустили новый трейлер Destroy All Humans — ремейка самобытного проекта, который радовал нас много лет назад. Свеженькое видео расскажет, как нужно и можно, простите, истреблять всё живое вокруг. Использовать предлагают крутое инопланетное оружие, действие которого показано весьма наглядно.
Новый трейлер — очередное свидетельство того факта, что Destroy All Humans не является прямым ремейком в привычном понимании этого слова. Мы имеем дело с проектом-реквиемом, который очень умело воспроизводит всё то, за что полюбилась оригинальная игра.
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Новый проект выйдет 28 июля на PC, Xbox One и PlayStation 4. Будет даже Google Stadia, но для нас она абсолютно не актуальна. Если кто заинтересовался, то в Steam доступна демоверсия Destroy All Humans.
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