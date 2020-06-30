Ace Combat 7 Skies Unknown разошлась 2-миллионным тиражом
У разработчиков и издателей авиасима Ace Combat 7 Skies Unknown сегодня пусть и небольшой, но всё же праздник: как сообщила компания Bandai Namco, тираж проекта преодолел отметку в два миллиона экземпляров. Речь идёт о продажах на всех платформах по всему миру.
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Стоит напомнить, что Ace Combat 7 Skies Unknown вышла в начале февраля 2019 года, так что на достижение впечатляющего для весьма нишевого проекта результата игре потребовалось менее полугода.
Между тем франшиза Ace Combat сегодня отмечает 25-летие: первая игра серии — Air Combat — вышла в свет 30 июня 1995 года; практически в другой жизни.
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