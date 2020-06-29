Фанаты разглядели в Twitter Хидео Кодзимы намёк на продолжение Death Stranding
Совсем немного времени остаётся до релиза PC-версии Seath Stranding, и Хидео Кодзима решил проявить активность в своём англоязычном Твиттере. В своём микроблоге Кодзима рассказывает, что уже работает над чем-то новым, и поскольку знаменитый японский геймдизайнер по традиции делает это в своём неповторимом стиле, поклонники его творчества принялись искать различные намёки.
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В частности, в глаза бросается кукла ребёнка BB (Bridge Baby), а также концепт космического корабля, на котором отчётливо написано Bridges — название организации, которая, по сюжету Death Stranding, осуществляла воссоединение разрозненных американских городов.
рекламаВполне вероятно, что никакого скрытого смысла в данных публикациях нет. В пользу этого мнения может свидетельствовать тот факт, что Death Stranding полностью окупилась лишь в конце мая этого года, то есть, спустя более чем полгода после релиза на PlayStation 4. Теперь осталось дождаться PC-релиза, запланированного на 14 июля, и взглянуть на результаты игры на старшей игровой платформе.
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