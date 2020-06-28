Компания Tencent опубликовала видеролик с технической демонстрацией возможностей SYN — нового экшена от первого лица, который должен выйти на PC и консолях. Разработчики проекта собираются удивлять нас открытым миром, гибкими настройками персонажей и их питомцев, обширными наборами для кастомизации внешнего вида, а также заезженной киберпанк-стилистикой.

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Да, SYN выглядит технологично. Но в игре очень сильно прослеживаются атрибуты онлайновой игры. Очевидный упор на кастомизацию и богатый выбор питомцев-напарников отсылает нас к отдельному жанру, который получил название «Корейская MMO». В любом случае, техническая демонстрация — это ещё не показ геймплея. В нынешнем видео по SYN мы реального игрового процесса не заметили вовсе.

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