Разработчики киберпанк-экшена SYN показали, на что способен движок игры
Компания Tencent опубликовала видеролик с технической демонстрацией возможностей SYN — нового экшена от первого лица, который должен выйти на PC и консолях. Разработчики проекта собираются удивлять нас открытым миром, гибкими настройками персонажей и их питомцев, обширными наборами для кастомизации внешнего вида, а также заезженной киберпанк-стилистикой.
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Да, SYN выглядит технологично. Но в игре очень сильно прослеживаются атрибуты онлайновой игры. Очевидный упор на кастомизацию и богатый выбор питомцев-напарников отсылает нас к отдельному жанру, который получил название «Корейская MMO». В любом случае, техническая демонстрация — это ещё не показ геймплея. В нынешнем видео по SYN мы реального игрового процесса не заметили вовсе.
Зато волосы у девушек развиваются в меру реалистично: сотрудничество с Epic Games не осталось незамеченным.
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