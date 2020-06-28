В Forza будут жёстко наказывать за использование флага Конфедерации
Разработчики игр продолжают подстраиваться под изменяющиеся порядки в мире. В частности, в официальном Twitter-аккаунте отдела поддержки игровой серии Forza появилось уведомление, гласящее о том, что флаг Конфедерации (Конфедеративные Штаты Америки) причислен к недопустимым изображениям, так что отныне его использование в игре будет караться блокировкой доступа.
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Флаг Конфедерации появился в 1860-х во время гражданской войны в США как знамя южных Конфедеративных Штатов Америки, выступавших в том числе за сохранение рабства в стране. Нетрудно догадаться, почему конфедеративная символика в наши дни попадает в один ряд с символикой нацистской Германии.
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