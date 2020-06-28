Компания Bethesda подготовила масштабный план развития и поддержки Fallout 76 на нынешний год. Самое главное нововведение — система сезонов, которую используют очень многие разработчики больших игр-сервисов. Первый сезон получил название «Легендарная гонка», он начнётся уже 30 июня и продлится до середины сентября.

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Прогресс в рамках сезона игрок будет наблюдать на импровизированном игровом поле, где можно дойти до 100 уровня. Прокачка в рамках сезона осуществляется с применением очков S.C.O.R.E. Последние выдаются за успешное выполнение испытаний, которые выдаются ежедневно. Вообще, движение по дорожной карте сезона — процесс, завязанный на получении мелких «плюшек» и бонусов. Игрок проходит этапы, получает новые скины для оружия, окраски силовой брони, расходники и наборы с материалами для изготовления предметов.

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Bethesda даже разрешит ускорить процесс продвижения по дорожной карте сезона. Досрочная разблокировка одного уровня сезона обойдётся в 150 атомов. Но сделать это можно будет только спустя две недели после запуска сезона.