Первый сезон в Fallout 76 стартует в конце июня
Компания Bethesda подготовила масштабный план развития и поддержки Fallout 76 на нынешний год. Самое главное нововведение — система сезонов, которую используют очень многие разработчики больших игр-сервисов. Первый сезон получил название «Легендарная гонка», он начнётся уже 30 июня и продлится до середины сентября.
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Прогресс в рамках сезона игрок будет наблюдать на импровизированном игровом поле, где можно дойти до 100 уровня. Прокачка в рамках сезона осуществляется с применением очков S.C.O.R.E. Последние выдаются за успешное выполнение испытаний, которые выдаются ежедневно. Вообще, движение по дорожной карте сезона — процесс, завязанный на получении мелких «плюшек» и бонусов. Игрок проходит этапы, получает новые скины для оружия, окраски силовой брони, расходники и наборы с материалами для изготовления предметов.
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