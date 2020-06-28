Энтузиаст Ivan Sorce продолжает потихоньку корпеть над своим вариантом ремастера культовой S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. В начале месяца он уже делился с фанатами игры короткими демонстрациями работы системы погоды и видами различных локаций, теперь настала пора более продолжительного ролика.

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В данном видео энтузиаст показывает мрачные подвалы Лаборатории X-16, прохождение которых в оригинале в своё время многим стоило потраченных нервов.

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Хотя проект находится на ранних этапах создания, объём и качество проделанной работы поистине вызывают уважение. Когда мы сможем (и сможем ли вообще) лично опробовать полностью завершённую версию ремастера, пока неизвестно.