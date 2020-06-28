Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Энтузиаст поделился свежим геймплеем фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4

+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве

Энтузиаст Ivan Sorce продолжает потихоньку корпеть над своим вариантом ремастера культовой S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. В начале месяца он уже делился с фанатами игры короткими демонстрациями работы системы погоды и видами различных локаций, теперь настала пора более продолжительного ролика.

реклама

В данном видео энтузиаст показывает мрачные подвалы Лаборатории X-16, прохождение которых в оригинале в своё время многим стоило потраченных нервов.

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Хотя проект находится на ранних этапах создания, объём и качество проделанной работы поистине вызывают уважение. Когда мы сможем (и сможем ли вообще) лично опробовать полностью завершённую версию ремастера, пока неизвестно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

s.t.a.l.k.e.r.
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Энтузиаст поделился свежим геймплеем фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4
+
20 минут геймплея Cyberpunk 2077
144
По прогнозам аналитиков, игровая индустрия в этом году заработает почти $160 млрд
7
Семь минут игрового процесса ужастика The Dark Pictures Little Hope
+
На следующей неделе для Minecraft Dungeons выйдет первое дополнение
+
«Адское» дополнение для Dying Light выйдет уже через месяц
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тонкая настройка компьютера после сборки, до установки Windows
34
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
39
Тестирование GTX 650 c 2 ГБ GDDR5-памяти — начинаем всплытие
25
13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
4

Сейчас обсуждают

KashtanPalash
14:38
Вы ресурс не перепутали?
Коробочные процессоры AMD Matisse Refresh уже поступили в магазины
warmuza
14:36
Разработана методика взлома приставок Sony, которая может быть эффективна не только для PlayStation 4, но и ещё не вышедшей PlayStation 5
&lt;TopUpdate&gt;
14:35
one plus это же не сяоми бренд, а oppo. так что ты немного не по адресу.
Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
Игорь Светоносов
14:34
А она и на андроид 9 будет? На 8Т стоит девятый, не думаю что его уже под выход 11 дроида обновлять будут
Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
Александр Дороднов
14:32
У вас в слове потанцевал 5 ошибок
Энтузиаст смоделировал карту для GTA 6 под огромный потенциал PlayStation 5
warmuza
14:29
Это сложная хохма, попробуй ещё разок. Если не получится - подскажу.
20 минут геймплея Cyberpunk 2077
KashtanPalash
14:29
А причем тут биологическая (а какая еще есть по мнению автора, весь семантически био - жизнь с греч.) жизнь с человеческим телом? Бактерии не жизнь? Сильно похожи на человеческое тело? Автор малость п...
В нашей галактике расположились миллиарды планет с возможной разумной жизнью
dimkahon
14:27
А на Oneplus 8 pro распиаренный не приелетела штоль? Вот засада...
Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
warmuza
14:23
Хде?
Графика Cyberpunk 2077 сильно изменилась за последние 2 года
warmuza
14:22
И к чему нам это? Зачем нам знать на чьи фотки ты там наяриваешь?
Графика Cyberpunk 2077 сильно изменилась за последние 2 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем