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По прогнозам аналитиков, игровая индустрия в этом году заработает почти $160 млрд

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Аналитическая компания Newzoo поделилась прогнозом касательно развития игровой индустрии. При подготовке прогноза аналитики компании руководствовались статистикой прошлых лет и первой половины текущего года. Итак, если прогнозы оправдаются, то рынок видеоигр в текущем году заработает 159,38 млрд долларов США, а при сохранении тенденции отметку в 200 миллиардов долларов индустрия преодолеет через три года.

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По подсчётам аналитиков, к концу 2020 года число геймеров в мире возрастёт до 2,69 млрд человек, а к концу 2023-го — до 3,07 млрд человек. Больше половины из них — 54 % — приходятся на Азиатско-Тихоокеанский регион, 18 % — на Северную и Южную Америки вместе, 14 % на Европу и 14 % на государства Африки и Ближнего Востока.

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Что касается распределения доходов от игр, то статистика устрашающая: непосредственно продажи игр в цифровом и в «коробочном» вариантах по состоянию на конец этого года составят 21 % от всей выручки. Почти три четверти доходов — 74 % — приходятся на внутриигровые покупки, а оставшиеся проценты принадлежат консольным подписным системам. Наблюдается постоянный рост внутриигровых покупок в общем объёме выручки, так что, по подсчётам аналитиков, к 2023 году их доля может составить до 77 %.

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Самой популярной платформой для игр закономерно являются мобильные устройства: на них играют 2,5 млрд пользователей. Персональные компьютеры предпочитают 1,3 млрд игроков, а консоли — 800 миллионов игроков. Естественно, статистика смешанная, и многие могут играть и на мобильных устройствах, и на компьютерах, и на консолях, а не на чём-то одном.

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warmuza
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toooooot
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18:47
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puding
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Костя Костромин
18:46
Хорошая статья спасибо!
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Priest
18:46
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VRoman
18:45
А Зелот наверняка сам живёт у сусликов и они ему в ухо шепчут какую ещё откровенную ложь написать, чтобы набрать больше просмотров.
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18:43
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