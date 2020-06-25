Материал дополняется.

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CD Projekt RED начала трансляцию мероприятия Night City Wire, в рамках которого нам наконец-то должны поведать дополнительную информацию об ожидаемой ролевой игре Cyberpunk 2077. Из вчерашнего анонса известно, что сегодняшняя презентация будет относительно небольшой — 25 минут — но в них уложат и новый трейлер, и новый отрывок игрового процесса. После презентации должны появиться новые геймплейные подробности от журналистов, которым повезло провести несколько часов в превью-версии. Мы будем дополнять данную заметку по мере поступления свежей имеющей смысл информации.

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Новый игровой трейлер.

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CD Projekt RED при сотрудничестве с Trigger и Netflix анонсировала аниме-серию Cyberpunk Edgerunners. Премьера запланирована на 2022 год. Сеттинг аниме будет тем же, что в игре, но действующие лица уже будут другими.

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В свежей демонстрации геймплея нам показали игровую механику под названием брейнденс (braindance). По сути, это обеспечиваемая кибернетическими имплантатами возможность «переживать» воспоминания другого человека, что может стать незаменимым при выполнении заданий и планировании будущих миссий. Брейнденс — важная механика с точки зрения повествования, с помощью которой нас будут вводить в курс многих дел и игрового «лора».

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Стоит напомнить, что недавно релиз Cyberpunk 2077 был снова отложен; на сей раз на два месяца — с 17 сентября до 19 ноября. По словам разработчиков, подготовка игры завершена, но финальные штрихи и истребление багов требуют дополнительного времени, в противном случае велик риск того, что игру запомнят совсем не за её достижения.