Причиной отложенного выхода DOOM Eternal стал неудачный релиз Fallout 76
Как известно, изначально DOOM Eternal должна была выйти в ноябре прошлого года, но незадолго до выхода разработчики из id Software отложили релиз на несколько месяцев, и в итоге мы смогли уничтожить тысячи демонов лишь в конце марта. Первоначально разработчики ограничивались лишь базовыми «отмазками» вроде необходимости дополнительного времени на доведение проекта до нужного уровня качества, но на днях главный маркетолог издательства Bethesda Softworks Пит Хайнс в беседе с журналистами US Gamer разоткровенничался и назвал истинную причину задержки релиза DOOM Eternal.
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По словам Хайнса, причина тому — Fallout 76, а именно её неудачный релиз, серьёзно подорвавший репутацию Bethesda как издателя. После выхода Fallout 76 компания пересмотрела отношение к своим продуктам, и именно это послужило причиной переноса выхода не только DOOM Eternal, но и крупного обновления Wastelanders для «виновницы торжества».
К сожалению, выудить у Хайнса информацию о ходе работы над Starfield и The Elder Scrolls VI журналисты US Gamer не сумели.
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