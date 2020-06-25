Как известно, изначально DOOM Eternal должна была выйти в ноябре прошлого года, но незадолго до выхода разработчики из id Software отложили релиз на несколько месяцев, и в итоге мы смогли уничтожить тысячи демонов лишь в конце марта. Первоначально разработчики ограничивались лишь базовыми «отмазками» вроде необходимости дополнительного времени на доведение проекта до нужного уровня качества, но на днях главный маркетолог издательства Bethesda Softworks Пит Хайнс в беседе с журналистами US Gamer разоткровенничался и назвал истинную причину задержки релиза DOOM Eternal.

реклама

По словам Хайнса, причина тому — Fallout 76, а именно её неудачный релиз, серьёзно подорвавший репутацию Bethesda как издателя. После выхода Fallout 76 компания пересмотрела отношение к своим продуктам, и именно это послужило причиной переноса выхода не только DOOM Eternal, но и крупного обновления Wastelanders для «виновницы торжества».

анонсы и реклама Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Bethesda не жалеет о том, что выпустила Fallout 76. Напротив: релиз данной игры в конечном счёте положительно повлиял на компанию. Стоит отметить, что Bethesda скрупулёзно восстанавливает репутацию Fallout 76, и после выхода обновления Wastelanders ей это почти удалось.

К сожалению, выудить у Хайнса информацию о ходе работы над Starfield и The Elder Scrolls VI журналисты US Gamer не сумели.