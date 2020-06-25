Как известно, Postal 4 No Regerts (не опечатка) пребывает в Steam по программе раннего доступа аж с октября прошлого года. За это время проект успел заручиться поддержкой сообщества, благодаря чему авторы смогли значительно расширить штат сотрудников и ускорить процесс производства игры.

реклама

Так, уже в ближайшее время Postal 4 получит обновление, которое добавит в раннюю версию игры следующий сюжетный день — вторник. Как пишут разработчики, обновление практически вдвое увеличит игровую территорию, добавит четыре новых уникальных поручения. Причём, если верить авторам, то новые поручения превзойдут задания понедельника по степени безумия.

анонсы и реклама Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Специально для тех, кто переживают за процесс создания Postal 4, авторы сообщили, что команда разработки игры многократно увеличилась и теперь составляет тридцать человек, включая многих сотрудников, ранее принимавших участие в работе над проектами AAA-класса. Так что следующие сюжетные дни Postal 4 будут выходить чаще, и игра относительно быстро сбросит с себя плашку «ранний доступ».