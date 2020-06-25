Ранняя версия Postal 4 готовится к выходу огромного обновления
Как известно, Postal 4 No Regerts (не опечатка) пребывает в Steam по программе раннего доступа аж с октября прошлого года. За это время проект успел заручиться поддержкой сообщества, благодаря чему авторы смогли значительно расширить штат сотрудников и ускорить процесс производства игры.
реклама
Так, уже в ближайшее время Postal 4 получит обновление, которое добавит в раннюю версию игры следующий сюжетный день — вторник. Как пишут разработчики, обновление практически вдвое увеличит игровую территорию, добавит четыре новых уникальных поручения. Причём, если верить авторам, то новые поручения превзойдут задания понедельника по степени безумия.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила