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Ранняя версия Postal 4 готовится к выходу огромного обновления

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Как известно, Postal 4 No Regerts (не опечатка) пребывает в Steam по программе раннего доступа аж с октября прошлого года. За это время проект успел заручиться поддержкой сообщества, благодаря чему авторы смогли значительно расширить штат сотрудников и ускорить процесс производства игры.

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Так, уже в ближайшее время Postal 4 получит обновление, которое добавит в раннюю версию игры следующий сюжетный день — вторник. Как пишут разработчики, обновление практически вдвое увеличит игровую территорию, добавит четыре новых уникальных поручения. Причём, если верить авторам, то новые поручения превзойдут задания понедельника по степени безумия.

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Специально для тех, кто переживают за процесс создания Postal 4, авторы сообщили, что команда разработки игры многократно увеличилась и теперь составляет тридцать человек, включая многих сотрудников, ранее принимавших участие в работе над проектами AAA-класса. Так что следующие сюжетные дни Postal 4 будут выходить чаще, и игра относительно быстро сбросит с себя плашку «ранний доступ».

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running with scissors postal 4 no regerts
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