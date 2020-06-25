Разработчики Biomutant настолько редко выходят на связь, что немудрено не просто забыть о существовании данного проекта, но и решить, что его давным-давно отменили. Но нет: работа идёт, и несколько часов назад представители издательства THQ Nordic и студии Experiment 101 поделились демонстрацией плодов своего труда в свежем 9-минутном видео.

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Несмотря на то, что видео относительно короткое, авторам удалось уложить в демонстрацию практически все самые основные элементы геймплея и «обрисовать», чем же игрокам предстоит заниматься во время прохождения Biomutant.

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Если верить разработчикам, то процесс производства Biomutant находится на финальных этапах. Впрочем, оглашать точную дату выхода они пока не готовы; пока что известно лишь о том, что игра заглянет на прилавки в текущем финансовом году, который завершается 31 марта 2021 года по «привычному» календарю.