Свежий геймплей и новые подробности Marvel’s Avengers
Компании Square Enix и Crystal Cynamics порадовали поклонников супергеройской вселенной Marvel и опубликовали много свежих подробностей «Мстителей» (Marvel’s Avengers) вкупе с новыми записями игрового процесса. Не забыли и про сюжетный трейлер.
Наиболее подробно разработчики рассказали об одиночных и кооперативных сражениях. В одиночном режиме мы будем играть за одного из Мстителей и сражаться с опасными злодеями, угрожающими безопасности мира. У каждого Мстителя свои уникальные способности, а в нижеуказанном видео нам, например, показали геймплей за Тора.
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Каждого героя можно «прокачивать», улучшая их имеющиеся способности и добавляя новые. Также в игре представлена система кастомизации внешнего вида героев; куда уж без этого в 2020 году.
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Также в Marvel’s Avengers будет и режим совместного прохождения, допускающий участие до четырёх игроков, включая вас. Если друзей нет, то на помощь всегда придут безотказные «боты», готовые взять управление тремя другими Мстителями. Если верить разработчикам, то в кооперативном режиме важно действовать командно, так что всё-таки лучше пригласить в бой проверенных товарищей.
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Marvel’s Avengers выйдет 4 сентября на PC, Google Stadia, PlayStation 4 и Xbox One. После выхода консолей нового поколений игра доберётся и до них.
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