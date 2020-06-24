Call of Duty: Mobile скачали более 250 миллионов раз
Есть такая аналитическая компания Sensor Tower, которая решила проанализировать популярность мобильной Call of Duty. Так вот, спустя 265 дней после выхода проект скачали более 250 миллионов раз. Что удивительно, по темпам роста шутер опережает и Fortnite, и PUBG. За отчётный период игру от Epic Games скачали 78 миллионов раз, а мобильную PUBG — 236 миллионов раз.
Наибольшей популярностью Call of Duty: Mobile пользуется у жителей США, там её скачали более 45 миллионов раз. Далее по списку идёт Индия и Бразилия. А теперь поговорим о самом главном — о деньгах. За всё те же 265 дней Call of Duty: Mobile принесла своим создателям 327 миллионов долларов. Как и в случае с количеством скачиваний, это больше, чем у Fortnite и PUBG.
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И вот те же жители США потратили в игре аж 134 миллиона долларов, что составляет 41% от всех платежей. Далее по списку неугомонный транжир идут жители Японии и Бразилии.
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