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Детали второго сезона The Division 2

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Компания Ubisoft опубликовала трейлер второго сезона сетевого боевика The Division 2. Сам сезон получил название «Наследие Кинера», и он уже стартовал. Как водится в подобных случаях, игра пополнится новым контентом разной степени важности. Будут и пять новых целей для облавы, четыре лиги, четыре глобальных события, и кое-что по экипировке. Вот здесь можно расписать и поподробнее.

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Игроки получат в «Наследии Кинера» доступ к комплекту экипировки, двум экзотическим предметам, именным предметам и модулю навыка. Особое событие «Подбитый феникс» пройдёт в период с 14 июля по 3 августа. А четыре глобальных события запланированы следующие:

  • «Голливуд» — пройдёт с 7 по 13 июля;
  • «Смена полярности» — пройдёт с 28 июля по 3 августа;
  • «Реанимация» — пройдет с 18 по 24 августа;
  • «Стражи» — с 6 по 14 сентября.

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В общем, получился стандартный такой набор контента для игры-сервиса. Стоит ли покупать абонемент сезона — решать вам.

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Сейчас обсуждают

ОвEрkЛ0кeРс
15:58
Читаю тебя и понимаю, что ты психически нездоровый. Логика в твоих комментариях отсутствует.
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
Иванов Иван
15:56
че реально норм игра?
Call of Duty: Mobile скачали более 250 миллионов раз
Goginator
15:56
у меня вопрос к Me4tatelI>, ОвEрkЛ0кeРс , LEVAK и smaximaa , ну и к другим подобным персонажам . Вы в России живете и если да , то почему еще не уехали в благословенные штаты где нет болезней , старос...
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
Сергей Хомич
15:55
Я только видел рекламный ролик этой игры в магазине. Жаль на ПК ее нет, а то бы поиграл
По мнению экс-руководителя игрового подразделения Sony, современные AAA-игры чересчур затянуты
LoL
15:53
Это когда ты слил пол секунды мейнстрим 12/24 камню в рендере, но в мыслях победил 64/128, затем убежал рыдать от двоякой ситуации и безысходности))) Долго же ты реабилитацию проходил, выздоравливай)
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
Goginator
15:51
ты утверждаешь - ты и выкладывай подтверждение своим словам . если надо линки трат на пентагон и какой вообще весь бюджет РФ , я выложу .
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
Slamf
15:50
Зыыыы.. Ты ещё забыл добавить про его дочурку-умницу, что поступила, каким-то чудом, на бесплатное обучение в Стэнфорд. Видать очень умная. Хотя проживание в США само по себе тоже недешевое, но то так...
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
Goginator
15:50
ставили и не сдохла .
Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
Ник Хобо
15:49
Тогда Order 1886 - идеальная игра.
По мнению экс-руководителя игрового подразделения Sony, современные AAA-игры чересчур затянуты
Goginator
15:48
то ты там ответил ? то что наврал про то что работу инитела любители интела майки просто назвали в чем АМД и весь мир теперь думает что это работа АМД ? мрак ....
На сайте Intel замечены упоминания о процессорах Alder Lake-P
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