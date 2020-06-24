Детали второго сезона The Division 2
Компания Ubisoft опубликовала трейлер второго сезона сетевого боевика The Division 2. Сам сезон получил название «Наследие Кинера», и он уже стартовал. Как водится в подобных случаях, игра пополнится новым контентом разной степени важности. Будут и пять новых целей для облавы, четыре лиги, четыре глобальных события, и кое-что по экипировке. Вот здесь можно расписать и поподробнее.
Игроки получат в «Наследии Кинера» доступ к комплекту экипировки, двум экзотическим предметам, именным предметам и модулю навыка. Особое событие «Подбитый феникс» пройдёт в период с 14 июля по 3 августа. А четыре глобальных события запланированы следующие:
- «Голливуд» — пройдёт с 7 по 13 июля;
- «Смена полярности» — пройдёт с 28 июля по 3 августа;
- «Реанимация» — пройдет с 18 по 24 августа;
- «Стражи» — с 6 по 14 сентября.
реклама
В общем, получился стандартный такой набор контента для игры-сервиса. Стоит ли покупать абонемент сезона — решать вам.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила