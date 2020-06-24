Компания Ubisoft опубликовала трейлер второго сезона сетевого боевика The Division 2. Сам сезон получил название «Наследие Кинера», и он уже стартовал. Как водится в подобных случаях, игра пополнится новым контентом разной степени важности. Будут и пять новых целей для облавы, четыре лиги, четыре глобальных события, и кое-что по экипировке. Вот здесь можно расписать и поподробнее.

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Игроки получат в «Наследии Кинера» доступ к комплекту экипировки, двум экзотическим предметам, именным предметам и модулю навыка. Особое событие «Подбитый феникс» пройдёт в период с 14 июля по 3 августа. А четыре глобальных события запланированы следующие:

«Голливуд» — пройдёт с 7 по 13 июля;

«Смена полярности» — пройдёт с 28 июля по 3 августа;

«Реанимация» — пройдет с 18 по 24 августа;

«Стражи» — с 6 по 14 сентября.

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В общем, получился стандартный такой набор контента для игры-сервиса. Стоит ли покупать абонемент сезона — решать вам.

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