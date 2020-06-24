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Zombie Army 4 получила новое сюжетное дополнение и сверхвысокий уровень сложности

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Разработчики из Rebellion продолжают несмотря ни на что снабжать Zombie Army 4 Dead War дополнительным контентом. Несколько часов назад, например, игра получила третье и последнее сюжетное DLC под названием Deeper Than Hell, в рамках которого нам предстоит помешать культистам осуществить их дьявольский план, подкрепляемый источником невероятной и ужасающей силы. Выполнить задачу и остаться в живых будет непросто.

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Как недвусмысленно намекают разработчики, третье сюжетное DLC для Zombie Army 4 станет находкой для тех, кому нравится истреблять толпы зомби. Помимо новой сюжетной линии дополнение Deeper Than Hell добавляет в игру двух новых персонажей, два новых вида оружия и дополнительные облики для оружия.

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Кроме того, специально для любителей превращать свою жизнь в испытание разработчики подготовили дополнительный уровень сложности под говорящим названием Brutal. На этом уровне сложности противники будут наносить гораздо больше урона и станут значительно более живучими, будут чаще возрождаться, а у игроков серьёзно «урежется» интерфейс и появится необходимость расходовать аптечки на воскрешение своих товарищей.

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