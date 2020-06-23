Анонсирован Destroyer: The U-Boat Hunter – зрелищный симулятор эсминца времён Второй мировой
Разработчики из студии Iron Wolf, которые до настоящего момента успели выпустить настольную игру U-Boot the Board Game, заручились поддержкой издательства PlayWay чтобы анонсировать сейчас Destroyer: The U-Boat Hunter.
рекламаИгроку выдадут в командование целый эсминец, детально воссозданный. Обещана захватывающая сюжетная кампания, которая создаётся по всем правилам кинематографа. Релиз Destroyer: The U-Boat Hunter должен случиться только в будущем году в Steam.
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