Разработчики из студии Iron Wolf, которые до настоящего момента успели выпустить настольную игру U-Boot the Board Game, заручились поддержкой издательства PlayWay чтобы анонсировать сейчас Destroyer: The U-Boat Hunter.

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Это военный симулятор, действие которого будет происходить во времена Второй мировой. Игроку нужно будет принимать участие в сражениях против подводных лодок нацистов в битве за Атлантику. Нам пообещали максимум реализма со всеми вытекающими.

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