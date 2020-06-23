Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирован Destroyer: The U-Boat Hunter – зрелищный симулятор эсминца времён Второй мировой

1
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Разработчики из студии Iron Wolf, которые до настоящего момента успели выпустить настольную игру U-Boot the Board Game, заручились поддержкой издательства PlayWay чтобы анонсировать сейчас Destroyer: The U-Boat Hunter.

анонсы и реклама
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новейший 10900F в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
Это военный симулятор, действие которого будет происходить во времена Второй мировой. Игроку нужно будет принимать участие в сражениях против подводных лодок нацистов в битве за Атлантику. Нам пообещали максимум реализма со всеми вытекающими.

реклама

Игроку выдадут в командование целый эсминец, детально воссозданный. Обещана захватывающая сюжетная кампания, которая создаётся по всем правилам кинематографа. Релиз Destroyer: The U-Boat Hunter должен случиться только в будущем году в Steam.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

playway destroyer iron wolf
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Анонсирован Destroyer: The U-Boat Hunter – зрелищный симулятор эсминца времён Второй мировой
1
The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в российской рознице
15
У Crash Bandicoot 4 есть шанс выйти на PC
4
Electronic Arts планирует выпускать больше игр по «Звёздным войнам»
3
Facebook приобрела студию-разработчика The Order 1886
2
Покупатели PS4-версии Marvel’s Avengers бесплатно получат версию для PS5
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 32
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
19 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
146
Обзор альтернатив термопрокладке
35
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
14
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
108
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
51
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Ещё раз о показателях игровой производительности — средние величины, процентили, 1% и 0.1% низкие FPS
31

Сейчас обсуждают

Иванов Иван
17:10
то есть если у меня нет хейта по этому поводу и я не проецирую видеоигры на реальную жизнь значит она мне нравится? тебе дурку вызвать или сам наберешь?))
The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в российской рознице
i_ran_past
17:08
Хотя я покупал точно такой же корпус за 4500 руб с четырьмя вертушками
У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
Каа
17:05
А пофиг как-то на гарантию, один хрен покупаю либо на CU, либо на Али, либо Ебей... у наших спекулянтов беру только срочный товар.
У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
Каа
17:03
Дык я же не против что 3600 выгоднее, но статья вроде про 10400...
У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
useuseuser
17:01
Вот это я понимаю — ответственный подход.
История успеха Epic Games Store - два года работы с нуля и бесплатные раздачи игр
Sergiu Bunacalea
17:00
После последней линейки , покупатели с большой осторожностью будут подходить к покупке АМД видеокарт . Слишком рискованная затея быть вечным бета тестером . В место приятного времяпрепровождение прийд...
Продажи видеокарт AMD Radeon за 1 квартал продемонстрировали низкую динамику, несмотря на громкие анонсы и выгодные предложения
Eisbrecher
17:00
Поехали отмазки. Что за разделения - для игр, для работы? Для работы в ворде, наверное, и вообще без кулера можно. Так что, куска алюминия без вентилятора с головой хватит? У вас 3600 есть? У меня - ...
У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
Иванов Иван
16:59
передаю привет додикам писавшим про цену в 100к✋
PS5 и PS5 Digital Edition не будут иметь различия в 100 долларов – мнение специалистов Digital Foundry
useuseuser
16:59
От некомпетентности Intel страдает весь мир:)
AMD тоже потеряет рынок сбыта из-за отказа Apple от процессоров Intel
Василь Ландыш
16:58
Статью писал подписчик Технокухни?
У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем