Серия Star Wars сейчас является одной из главных «рабочих лошадок» Electronic Arts: высокая популярность обновлённой дилогии Star Wars Battlefront и мобильной Galaxy of Heroes, широкое признание Jedi Fallen Order и маячащий на горизонте релиз космоаркады Star Wars Squadrons.

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Логично, что Electronic Arts попытается исчерпать потенциал франшизы досуха. Как передаёт издание Gamespot, издательство планирует удвоить партнёрство с Disney и Lucasfilm в отношении франшизы «Звёздных войн».

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Как поясняет глава Electronic Arts Эндрю Уилсон, компания очень рада, что ей удалось успешно реализовать игры серии Star Wars в различных жанрах — шутерах, ролевых играх, MMORPG и даже на мобильных устройствах — поэтому издательство не расстроится даже если продажи Star Wars Squadrons не оправдают его ожиданий.

Star Wars Squadrons планируется к выходу 2 октября.