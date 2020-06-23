Electronic Arts планирует выпускать больше игр по «Звёздным войнам»
Серия Star Wars сейчас является одной из главных «рабочих лошадок» Electronic Arts: высокая популярность обновлённой дилогии Star Wars Battlefront и мобильной Galaxy of Heroes, широкое признание Jedi Fallen Order и маячащий на горизонте релиз космоаркады Star Wars Squadrons.
Логично, что Electronic Arts попытается исчерпать потенциал франшизы досуха. Как передаёт издание Gamespot, издательство планирует удвоить партнёрство с Disney и Lucasfilm в отношении франшизы «Звёздных войн».
рекламаКак поясняет глава Electronic Arts Эндрю Уилсон, компания очень рада, что ей удалось успешно реализовать игры серии Star Wars в различных жанрах — шутерах, ролевых играх, MMORPG и даже на мобильных устройствах — поэтому издательство не расстроится даже если продажи Star Wars Squadrons не оправдают его ожиданий.
Star Wars Squadrons планируется к выходу 2 октября.
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