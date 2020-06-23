Принадлежащее Facebook подразделение Oculus Studios, разрабатывающее игры для понятно какой платформы, станет больше и лучше. Несколько часов назад компания объявила о том, что приобрела студию Ready at Dawn, лучше всего известную игровому сообществу как авторы очень высокооценённого приключенческого экшена The Order: 1866.

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После выпуска «Ордена» Ready at Dawn в основном сотрудничала с Oculus Studios и создавала игры для устройств виртуальной реальности. Наиболее известное VR-творение студии — Lone Echo из соответствующей серии.

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Официально став частью VR-подразделения Facebook, разработчики продолжат выпускать VR-игры, в частности, завершат разработку Lone Echo II, релиз которой должен состояться уже в этом году. Наверняка у Facebook имеются на Ready at Dawn и другие планы, но о них пока не распространяются.