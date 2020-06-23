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Покупатели PS4-версии Marvel’s Avengers бесплатно получат версию для PS5

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Разработчики Marvel’s Avengers поделились хорошим известием для тех, кто собираются купить копию игры для PlayStation 4, а затем решат продолжить играть уже на консоли нового поколения. Все обладатели PlayStation 4-версии Marvel’s Avengers автоматически и бесплатно получат копию для PlayStation 5 в день выхода консоли в конце этого года.

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Также авторы поделились подробностями «некстгенной» версии Marvel’s Avengers. Так, на PlayStation 5 игроки смогут выбирать между двумя режимами работы: высоким качеством графики или высокой производительностью. В первом случае нам гарантирована радующая глаз картинка, во втором — 60 кадров в секунду в динамическом разрешении 4K.

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Отмечается, что PS5-версия игры порадует текстурами высокого разрешения, повышенной дальностью прорисовки, передовой системой анизотропной фильтрации, практически моментальными загрузками и многими другими преимуществами по сравнению с PS4-версией.

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О версии для Xbox Series X речи не шло, но логично предположить, что список преимуществ по сравнению с Xbox One будет совпадать с тем, что указано выше. Также, скорее всего, благодаря системе Smart Delivery покупатели Xbox One-версии Marvel’s Avengers также получат бесплатную копию для Xbox Series X. Впрочем, официально информация касательно версий игры для консолей от Microsoft появится позже.

Marvel’s Avengers выйдет на PC, Google Stadia и «пастгене» 4 сентября этого года.

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