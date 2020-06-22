СМИ: Rocksteady готовит игру по «Отряду самоубийц»
На днях внимательные пользователи обнаружили, что компания Warner Bros. зарегистрировала доменные имена для двух новых проектов: один из них содержит упоминание «Отряда самоубийц», второй же относится к франшизе «Бэтмена». Сегодня же портал Eurogamer со ссылкой на свои проверенные источники в индустрии сообщил, что оба проекта действительно существуют.
Во-первых, по сведениям Eurogamer, студия Rocksteady готовит игру под названием Suicide Squad: Kill the Justice League, в которой мы будем играть за суперзлодеев «Отряда самоубийц» и противостоять супергероям из «Лиги справедливости».
рекламаВо-вторых, как уверяет Eurogamer, студия WB Games Montreal работает над проектом под названием Gotham Knights. Неизвестно, является проект частью серии Batman Arkham, но сам человек-летучая мышь в нём обязательно будет.
По слухам, оба проекта анонсируют в рамках мероприятия DC FanDome, запланированного на 22 августа. Обе игры являются «некстгенными», так что релизы состоятся в лучшем случае в конце этого года
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