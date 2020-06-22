На днях внимательные пользователи обнаружили, что компания Warner Bros. зарегистрировала доменные имена для двух новых проектов: один из них содержит упоминание «Отряда самоубийц», второй же относится к франшизе «Бэтмена». Сегодня же портал Eurogamer со ссылкой на свои проверенные источники в индустрии сообщил, что оба проекта действительно существуют.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Во-первых, по сведениям Eurogamer, студия Rocksteady готовит игру под названием Suicide Squad: Kill the Justice League, в которой мы будем играть за суперзлодеев «Отряда самоубийц» и противостоять супергероям из «Лиги справедливости».

реклама

Во-вторых, как уверяет Eurogamer, студия WB Games Montreal работает над проектом под названием Gotham Knights. Неизвестно, является проект частью серии Batman Arkham, но сам человек-летучая мышь в нём обязательно будет.

По слухам, оба проекта анонсируют в рамках мероприятия DC FanDome, запланированного на 22 августа. Обе игры являются «некстгенными», так что релизы состоятся в лучшем случае в конце этого года