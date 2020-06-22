Некоторые поклонники королевской битвы Fortnite обратили внимание на то, что из игры исчезли автомобили в полицейских раскрасках. Возможно, данное изменение осталось бы незамеченным, но у игроков с активной гражданской позицией сразу возникло желание поделиться открытием «со всем миром» посредством Reddit.

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Как сообщают пользователи, с недавних пор в Fortnite вместо полицейских седанов появляются обычные седаны нейтральных цветов, а вместо полицейских фургонов — грузовики торговцев мороженым. Предположительно, таким образом Epic Games решила обезопаситься от скандалов, связанных с продолжающимися до сих пор протестами и, как следствие, беспорядками в США. В беседе с The Wall Street Journal пожелавший остаться анонимным сотрудник Epic Games заявил, что компания пошла на этот шаг намеренно с целью привлечения внимания к волнующим комьюнити Fortnite вопросам.

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Хотя с точки зрения игрового процесса данное изменение ни на что не влияет, некоторые игроки начали жаловаться на то, что из-за этого у них теряется смысл некоторых пользовательских карт, создававшихся с расчётом именно на присутствие полицейских автомобилей.