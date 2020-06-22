Фанаты Fortnite обратили внимание на исчезновение из игры полицейских машин
Некоторые поклонники королевской битвы Fortnite обратили внимание на то, что из игры исчезли автомобили в полицейских раскрасках. Возможно, данное изменение осталось бы незамеченным, но у игроков с активной гражданской позицией сразу возникло желание поделиться открытием «со всем миром» посредством Reddit.
Как сообщают пользователи, с недавних пор в Fortnite вместо полицейских седанов появляются обычные седаны нейтральных цветов, а вместо полицейских фургонов — грузовики торговцев мороженым. Предположительно, таким образом Epic Games решила обезопаситься от скандалов, связанных с продолжающимися до сих пор протестами и, как следствие, беспорядками в США. В беседе с The Wall Street Journal пожелавший остаться анонимным сотрудник Epic Games заявил, что компания пошла на этот шаг намеренно с целью привлечения внимания к волнующим комьюнити Fortnite вопросам.
рекламаХотя с точки зрения игрового процесса данное изменение ни на что не влияет, некоторые игроки начали жаловаться на то, что из-за этого у них теряется смысл некоторых пользовательских карт, создававшихся с расчётом именно на присутствие полицейских автомобилей.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила