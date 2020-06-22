Обычно в спортивных играх участникам матча предлагают биться до последнего даже в том случае, если ситуация объективно безнадёжная. В подобных случаях для всех участников матча возможность сдаться стала бы хорошим способом сэкономить драгоценное время и перейти к следующему сражению, и вот, в Valorant данная функция появится уже на этой неделе в рамках обновления 1.02.

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Как будет проходить процесс сдачи, не уточняется, но, вероятнее всего, желающей сдаться стороне будет необходимо набрать определённый кворум голосов.

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Напоминаем, что Valorant вышел в свет в начале июня и пользуется значительной популярностью среди любителей соревновательных шутеров, ведь здесь исход матча по большей части зависит именно от механических навыков игрока, а не от его умения своевременно и в правильном порядке нажимать клавиши, как в некоторых гибридах шутеров и MOBA.