Titanfall 2 и Detroit Become Human попали на верхние строчки недельного чарта продаж в Steam
Новая неделя автоматически означает и публикацию свежей статистики чарта продаж Steam по итогам недели минувшей. На прошлой неделе в Steam состоялось достаточно много релизов, чтобы хорошенько «встряхнуть» десятку самых продаваемых проектов.
Если опустить статистику набора Valve Index VR Kit как неигровую, то лидерские позиции в чарте займут Persona 4 Golden, Sea of Thieves и Hardspace Shipbreaker. В целом же десятка лидеров за период с 15 по 21 июня выглядит следующим образом (игры отсортированы по выручке за неделю):
- Valve Index VR Kit;
- Persona 4 Golden;
- Sea of Thieves;
- Hardspace Shipbreaker;
- Detroit Become Human;
- Satisfactory;
- The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition;
- Destiny 2 Beyond Light Deluxe Edition;
- Titanfall 2;
- Outer Wilds.
рекламаСтоит отметить, что четыре проекта из представленных в десятке лидеров вышли именно на прошлой неделе, так что изменения в «топе» вполне закономерны; странно было бы не увидеть их на верхушке чарта недельных продаж.
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