Новая неделя автоматически означает и публикацию свежей статистики чарта продаж Steam по итогам недели минувшей. На прошлой неделе в Steam состоялось достаточно много релизов, чтобы хорошенько «встряхнуть» десятку самых продаваемых проектов.

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Если опустить статистику набора Valve Index VR Kit как неигровую, то лидерские позиции в чарте займут Persona 4 Golden, Sea of Thieves и Hardspace Shipbreaker. В целом же десятка лидеров за период с 15 по 21 июня выглядит следующим образом (игры отсортированы по выручке за неделю):

Valve Index VR Kit;

Persona 4 Golden;

Sea of Thieves;

Hardspace Shipbreaker;

Detroit Become Human;

Satisfactory;

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition;

Destiny 2 Beyond Light Deluxe Edition;

Titanfall 2;

Outer Wilds.

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Стоит отметить, что четыре проекта из представленных в десятке лидеров вышли именно на прошлой неделе, так что изменения в «топе» вполне закономерны; странно было бы не увидеть их на верхушке чарта недельных продаж.