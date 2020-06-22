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Titanfall 2 и Detroit Become Human попали на верхние строчки недельного чарта продаж в Steam

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Новая неделя автоматически означает и публикацию свежей статистики чарта продаж Steam по итогам недели минувшей. На прошлой неделе в Steam состоялось достаточно много релизов, чтобы хорошенько «встряхнуть» десятку самых продаваемых проектов.

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Если опустить статистику набора Valve Index VR Kit как неигровую, то лидерские позиции в чарте займут Persona 4 Golden, Sea of Thieves и Hardspace Shipbreaker. В целом же десятка лидеров за период с 15 по 21 июня выглядит следующим образом (игры отсортированы по выручке за неделю):

  • Valve Index VR Kit;
  • Persona 4 Golden;
  • Sea of Thieves;
  • Hardspace Shipbreaker;
  • Detroit Become Human;
  • Satisfactory;
  • The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition;
  • Destiny 2 Beyond Light Deluxe Edition;
  • Titanfall 2;
  • Outer Wilds.

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Стоит отметить, что четыре проекта из представленных в десятке лидеров вышли именно на прошлой неделе, так что изменения в «топе» вполне закономерны; странно было бы не увидеть их на верхушке чарта недельных продаж.

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