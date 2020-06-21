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Новые детали Evil Genius 2: World Domination

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Несколько дней назад прошла специальная трансляция от студии Rebellion, где разработчики раскрыли новые интригующие детали Evil Genius 2: World Domination. Мы теперь точно знаем, что нам дадут возможность выбрать одного персонажа из четырёх доступных. Причём, у каждого из героев в активе найдётся своя кампания, уникальные способности и даже мотивация. В сиквеле найдётся место двум персонажам из оригинальной Evil Genius. Речь идёт о Максимилиане и Красном Иване. А вот уже два оставшихся персонажа — это новички в мире Evil Genius.

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Теперь о локациях. Главным местом действия в игре будет остров. На нём злому гению и придётся развернуться вместе со всеми своими пожитками. Причём, у базы будет скрытая и видимая части. Последняя является прикрытием — дорогой декорацией, не более того. Такой ширмой может, например, стать целое казино. Забота о лояльности подчинённых — важная деталь быта любого злого гения. Именно поэтому на базе нужно установить машину по изготовлению специального эликсира, который поможет улучшать миньонов. Или вот устройство по промывке мозгов — тут всё понятно из названия.

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Релиз Evil Genius 2: World Domination должен состояться уже в этом году, среди целевых платформ значится PC (через Steam).

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