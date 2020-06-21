Среди игроков бытует относительно распространённое и небезосновательное мнение, что Titanfall 2 стал жертвой неудачного «окна» релиза и вообще заслуживает гораздо большей популярности, чем была ему уготована осенью 2016 года. Что ж, возможно, справедливость потихоньку добирается до Titanfall 2.

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Несколько дней назад проект добрался до Steam в рамках партнёрской программы между EA м Valve, и, судя по статистике, пользуется среди игроков неплохой популярностью. Так, например, на момент публикации данной заметки в Titanfall 2 через Steam играли без малого восемь тысяч человек. При этом статистика имеет тенденцию к росту.

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Кроме того, Titanfall 2 обладает в Steam высоченным 95-проценным пользовательским рейтингом, что само по себе редкость, не говоря уже про игры под покровительством Electronic Arts.

Стоит напомнить, что до 9 июля Titanfall 2 Ultimate Edition будет продаваться в Steam с 67-процентной скидкой, или за 461 рубль вместо номинальных 1 399 рублей.