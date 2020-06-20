Разработчики из Codemasters вместе с журналистами Gamespot представили нашему вниманию запись игрового процесса DiRT 5 в режиме карьеры. Видеоролик продолжается без малого три минуты, но за это время можно увидеть всё самое необходимое для раллийного симулятора.

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По сюжету карьерного режима, в нашем главном герое играют амбиции, и он хочет стать величайшим раллийным гонщиком, который победит всех, кого сегодня мир считает сильнейшими. Один из местных фаворитов обнаруживает в нас потенциал и берёт, что называется, под опеку.

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Естественно, в карьерном режиме, как и в любом уважающем себя художественном произведении, не обойдётся без конфликта и многочисленных препятствий на пути. На протяжении пяти глав нам нужно будет доказывать своё превосходство и заручаться поддержкой могущественных спонсоров, в том числе и существующих в реальной жизни компаний.

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DiRT 5 поступит в продажу 9 октября на PC и консолях уходящего поколения. Также игра заглянет и на «некстген», но когда точно — не сообщается.