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Почти три минуты игрового процесса режима карьеры в DiRT 5

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Разработчики из Codemasters вместе с журналистами Gamespot представили нашему вниманию запись игрового процесса DiRT 5 в режиме карьеры. Видеоролик продолжается без малого три минуты, но за это время можно увидеть всё самое необходимое для раллийного симулятора.

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По сюжету карьерного режима, в нашем главном герое играют амбиции, и он хочет стать величайшим раллийным гонщиком, который победит всех, кого сегодня мир считает сильнейшими. Один из местных фаворитов обнаруживает в нас потенциал и берёт, что называется, под опеку.

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Естественно, в карьерном режиме, как и в любом уважающем себя художественном произведении, не обойдётся без конфликта и многочисленных препятствий на пути. На протяжении пяти глав нам нужно будет доказывать своё превосходство и заручаться поддержкой могущественных спонсоров, в том числе и существующих в реальной жизни компаний.

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DiRT 5 поступит в продажу 9 октября на PC и консолях уходящего поколения. Также игра заглянет и на «некстген», но когда точно — не сообщается.

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codemasters dirt 5
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Сейчас обсуждают

MriS
14:30
Граф. настройки в играх можно снизить и с этими картами разница будет существенная. Стенду с 2600к снижение граф. настроек не поможет и в сетевых шутерах преимущества не будет.
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
Великий-Дракон Желтый
14:30
а чего не добавили график результата в разгоне старичка? 80% превратилось бы в 40...
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
Игорь Антонов
14:30
Это говорит лишь о том что мобильным устройствам подавай плюшки фишечки в обновах и на десктоп основное требование стабильность
Microsoft начнёт принудительно обновлять компьютеры до Windows 10-2004 уже на следующей неделе
Сергей Попов
14:28
Это далеко не факт. У АМД не было трасировки только в настольном сегменте. Nvidia просто обманула всю индустрию.... "Настоящая трасировки" Ага конечно.
Стало известно, каким образом на видеокартах AMD Radeon будет реализована трассировка лучей
eds
14:28
Во первых мониторов 144герц уже очень много "на руках". А во вторых, в сетевых играх ты и на 60герц мониторе почувствуешь разницу между 60фпс и 150фпс банально по отклику мыши. Просто на 144 герц мони...
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
Анатолий Костров
14:28
Вы , по ходу пьесы , в сетевые игры не играли , раз такие суждения на уровне словоблудия. Тогда в ютубе гляньте обзоры на разницу в Фпс между 60 и 100 на 60Гц мониторе.
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
Александр Афанасьев
14:27
Андроид имеет другое распространение. Чаще всего клепают персональную сборку под конкретную модель аппарата. Само собой проверить совместимость драйверов различных устройств и поведение различных сист...
Microsoft начнёт принудительно обновлять компьютеры до Windows 10-2004 уже на следующей неделе
Олег Власов
14:26
В 4К 2600к 60 кадров не во всех последних играх будет вывозить.
Intel Core i7-2600K против Core i7-10700K – выясняем, на что способен старый процессор в актуальных играх по версии Benchmark
Великий-Дракон Желтый
14:24
опять наркомания. впрочем после серии твоих фэйлов от тебя что то толковое услышать все равно что инопланетян увидеть. кастрюляголовый зин3.
Стало известно, каким образом на видеокартах AMD Radeon будет реализована трассировка лучей
Twisted Evil
14:23
>принудительно А они что уже все баги починили?
Microsoft начнёт принудительно обновлять компьютеры до Windows 10-2004 уже на следующей неделе
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