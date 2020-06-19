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Релиз тактического шутера Insurgency Sandstorm на консолях опять откладывается

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С выходом консольных версий у тактического шутера Insurgency Sandstorm всё никак не клеится: PC-версия доступна ещё с конца 2018 года, а вот обладателям PlayStation 4 и Xbox One приходится ждать и мириться с переносами. Несколько часов назад стало известно, что придётся ещё потерпеть.

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По словам разработчиков, процесс подготовки консольных версий игры идёт нормально, но из-за «глобальной ситуации» этап проверки и «полировки» растянулся, так что уложиться в ранее обозначенный срок — к 25 августа — не получается. Возможно, слабым звеном в системе стала Black Tower Studios, которая помогает основной команде из New World Interactive с портированием игры, но прямым текстом этого нигде не указывается.

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Пока что релиз консольных версий игры отложен на неопределённый срок; подробностями авторы поделятся позже. Что же до PC-версии, то она успешно развивается, а на этой неделе получила огромное обновление, в котором появились ночные версии карт, а также новое оборудование и экипировка для перестрелок в ночных условиях.

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