С выходом консольных версий у тактического шутера Insurgency Sandstorm всё никак не клеится: PC-версия доступна ещё с конца 2018 года, а вот обладателям PlayStation 4 и Xbox One приходится ждать и мириться с переносами. Несколько часов назад стало известно, что придётся ещё потерпеть.

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По словам разработчиков, процесс подготовки консольных версий игры идёт нормально, но из-за «глобальной ситуации» этап проверки и «полировки» растянулся, так что уложиться в ранее обозначенный срок — к 25 августа — не получается. Возможно, слабым звеном в системе стала Black Tower Studios, которая помогает основной команде из New World Interactive с портированием игры, но прямым текстом этого нигде не указывается.

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