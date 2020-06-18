Тактический шутер Insurgency Sandstorm получил огромное «ночное» обновление
Разработчики тактического шутера Insurgency Sandstorm решили, что будет интересно попробовать перенести действия игры в ночное время суток, и представили нашему вниманию крупное обновление Operation Nightfall. Отныне каждая карта в игре, включая новенькую Tideaway, обладает ночным вариантом.
Для ночных операций необходимо и соответствующее снаряжение, так что обновление добавило в игру приборы ночного видения, фонарики, инфракрасные прицелы и тому другую полезную экипировку.
рекламаНе обошли разработчики стороной и кооперативный PvE-режим: в его ночном варианте искусственный интеллект противников гораздо хуже замечает игрока и «обучен» использованию новых «гаджетов».
рекламаПомимо ночных версий карт и новой экипировки обновление Operation Nightfall разнообразило игровой арсенал, добавило новые косметические элементы, внесло правки в баланс и улучшило некоторые элементы игрового процесса.
Стоит напомнить, что пока что Insurgency Sandstorm является PC-эксклюзивом, но 25 августа это закончится, и игра заглянет на консоли уходящего поколения.
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