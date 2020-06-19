Есть такая замечательная игра — The Sims 4. С момента релиза оригинальной игры (без дополнений) прошло аж 6 лет. Но она стабильно пользуется спросом и по сегодняшний день. Представьте себе, но у этого проекта имеется 10 миллионов активных пользователей по данным за последний квартал. В опубликованной информации также отмечается, что за последние два месяца игра обзавелась 2,5 миллионами новых игроков на PC и консолях.

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Есть ли у EA планы по выпуску новой The Sims – пока не совсем понятно. Например, на той же EA Play 2020, которая проходила сегодня ночью, никаких новых анонсов по этому поводу не случилось.