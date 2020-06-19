Версия Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 и Xbox Series X получит специальное графическое обновление
После досадной новости о том, что релиз Cyberpunk 2077 был перенесён на два месяца, разработчики рассказали о версиях проекта для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Сам президент CD Projekt, господин Адам Кичинский, сообщил, что в будущем году Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения получат большое обновление. Важно знать, что владельцы копии игры для PlayStation 4 и Xbox One получат апдейт бесплатно.
Ещё один интересный момент: версии Cyberpunk 2077 для Xbox One и PS4 можно будет запустить на PS5 и Xbox Series X в день релиза. Причём, на новых консолях игра станет выглядеть лучше. Что касается дополнений для игры, то они будут анонсированы в самом ближайшем времени.
рекламаВсем тем, кому не терпится узнать новые подробности об игре, стоит дождаться 25 июня — именно тогда в Сети появятся первые большие превью-материалы от профильной прессы.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила