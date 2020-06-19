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Версия Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 и Xbox Series X получит специальное графическое обновление

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После досадной новости о том, что релиз Cyberpunk 2077 был перенесён на два месяца, разработчики рассказали о версиях проекта для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Сам президент CD Projekt, господин Адам Кичинский, сообщил, что в будущем году Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения получат большое обновление. Важно знать, что владельцы копии игры для PlayStation 4 и Xbox One получат апдейт бесплатно.

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Ещё один интересный момент: версии Cyberpunk 2077 для Xbox One и PS4 можно будет запустить на PS5 и Xbox Series X в день релиза. Причём, на новых консолях игра станет выглядеть лучше. Что касается дополнений для игры, то они будут анонсированы в самом ближайшем времени.

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Всем тем, кому не терпится узнать новые подробности об игре, стоит дождаться 25 июня — именно тогда в Сети появятся первые большие превью-материалы от профильной прессы.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Версия Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 и Xbox Series X получит специальное графическое обновление
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Сергей Vorvort
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sgs
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zerg59
12:32
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Twisted Evil
12:31
Я могу сравнить только с евой и элиткой. В еве хоть и физика гамно, но космос внешне выглядет гораздо аутентичнее. В элитке отлично прорисована кабина пилота. А здесь ни первого ни второго. Все выгляд...
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oldschoolgamer
12:27
лучи-то скорее всего будут и физика, а вот ultra текстуры сразу могут не завести
Полноценная некст-ген версия Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X выйдет только в 2021 году
RussianNeoguy
12:25
Т. е. В 2020 году нам не видать лучей, 4к текстур и длсс 3.0. Смотреть на консольное мыло?
Полноценная некст-ген версия Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X выйдет только в 2021 году
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