После досадной новости о том, что релиз Cyberpunk 2077 был перенесён на два месяца, разработчики рассказали о версиях проекта для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Сам президент CD Projekt, господин Адам Кичинский, сообщил, что в будущем году Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения получат большое обновление. Важно знать, что владельцы копии игры для PlayStation 4 и Xbox One получат апдейт бесплатно.

анонсы и реклама Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Ещё один интересный момент: версии Cyberpunk 2077 для Xbox One и PS4 можно будет запустить на PS5 и Xbox Series X в день релиза. Причём, на новых консолях игра станет выглядеть лучше. Что касается дополнений для игры, то они будут анонсированы в самом ближайшем времени.

реклама

Всем тем, кому не терпится узнать новые подробности об игре, стоит дождаться 25 июня — именно тогда в Сети появятся первые большие превью-материалы от профильной прессы.