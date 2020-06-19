В Сеть просочилась информация о скором анонсе Crash Bandicoot 4 It’s About Time
Рейтинговые агентства продолжают становиться источниками предварительных анонсов ожидаемых проектов. Несколько часов назад в Сети с подачи тайваньского ведомства появилось изображение обложки Crash Bandicoot 4 It’s About Time. За разработку проекта, как следует из обложки, отвечает студия Toys for Bob, которая ранее принимала участие в создании Crash Bandicot N. Sane Trilogy и полностью проработала Spyro Reignited Trilogy.
Согласно утечке, по сюжету, Крэш спокойно себе жил в 1998 году на своём островке, пока не нашёл в пещере таинственную квантовую маску Лани-Лоли, связанную с маской Аку-Аку. После этого начинается путешествие Крэша по различным измерениям и временным отрезкам, чтобы остановить ответственного за квантовый разлом.
рекламаПо слухам, официальный анонс состоится в грядущий понедельник, 22 июня.
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