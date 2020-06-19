EA показала коротенькие тизеры следующей Need for Speed, новой игры от BioWare и грядущей Battlefield
Выпуск EA Play Live оказался коротким и весьма бедным на интересные новости, поэтому одним из самых значимых этапов презентации стала её финальная часть, где Electronic Arts поделилась крупицами сведений о будущих проектах своих важнейших студий.
Так, в нижеуказанном видео нам показали очень короткие, но всё же тизеры следующей Need for Speed за авторством Criterion Games, нового проекта от BioWare (скорее всего, Dragon Age 4), а также будущей Battlefield за авторством DICE. Вероятно, нам уже намекнули на сеттинг следующей Battlefield, однако внешний вид солдат вполне может быть своеобразной «заглушкой». По слухам, новая Battlefield вернётся в современность, поскольку люди очень устали от окопов Первой и Второй мировых войн.
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Также ведётся работа над Skate 4. Но подробностей пока можно не ждать.
рекламаОбъединяет эти проекты одно слово — «некстген». Вообще, данная демонстрация — основная причина того, почему у видеозаписи мероприятия EA Play Live больше половины «дизлайков». Ожидали большего.
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