Создатель кооперативного симулятора побега из тюрьмы A Way Out Юсеф Фарес, завоевавший любовь игрового сообщества своей эксцентричностью и силой духа, позволяющей говорить на публику то, что он думает, на прошлой неделе пообещал, что в рамках мероприятия EA Play Live состоится анонс его нового проекта. Сказано — сделано, встречаем It Takes Two.

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Описание It Takes Two следующее: мы будем играть за игрушки девочки, чья семья переживает раскол. Разработчики обещают, что игра порадует инновационным подходом к кооперативным приключениям и «взорвёт наш мозг» разнообразием геймплея и эмоциональной подачей сюжета.

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Да, пока что информация самая базовая, но времени на подробный рассказ у Фареса и его студии Hazelight предостаточно: релиз It Takes Two запланирован лишь на следующий год. Выпускаться игра будет под эгидой EA Originals — программы Electronic Arts по поддержке инди-разработчиков.