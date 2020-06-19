Electronic Arts начала своё мероприятие EA Play Live и решила не томить игроков ожиданием, а начать сразу с громкой новости. Вернее, новостью из разряда «три в одной».

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Итак, популярнейшую королевскую битву Apex Legends ждут важные нововведения. Во-первых, осенью игра появится в Steam и заглянет на портативную консоль Nintendo Switch. Во-вторых, проект будет полностью поддерживать кроссплей между всеми платформами и сервисами цифровой дистрибуции.

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И в-третьих, уже в грядущий вторник, 23 июня, в Apex Legends в рамках пятого сезона стартует новое внутриигровое событие Lost Treasures; сопутствующий видеоролик прилагается, его можно посмотреть чуть выше.