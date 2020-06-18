Electronic Arts продолжает в рамках анонсированной в прошлом году партнёрской программы периодически добавлять в Steam игры производства своих подопечных студий. Сегодня, например, до магазина Valve добрались такие любимые многими игроками проекты, как Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4, Need for Speed Most Wanted (2012) и A Way Out. Все пять с большими скидками.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Таким образом, за неполный месяц Steam пополнился почти четырьмя десятками культовых (и не очень) игр от Electronic Arts, и на этом дело явно не заканчивается. По всей видимости, издательство будет каждую неделю порционно добавлять в Steam новые старые игры.

реклама

Кроме того, до конца лета в Steam должна появиться возможность приобретать подписку EA Access, благодаря которой игроки за ежемесячную плату будут получать доступ к огромному перечню игр из так называемого Хранилища, без необходимости приобретать каждую из них отдельно за бешеные деньги. Многие представители индустрии считают, что за подписочной моделью будущее.