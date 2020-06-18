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До Steam добрались Dead Space 3, Titanfall 2 и ещё три игры от Electronic Arts

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Electronic Arts продолжает в рамках анонсированной в прошлом году партнёрской программы периодически добавлять в Steam игры производства своих подопечных студий. Сегодня, например, до магазина Valve добрались такие любимые многими игроками проекты, как Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4, Need for Speed Most Wanted (2012) и A Way Out. Все пять с большими скидками.

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Таким образом, за неполный месяц Steam пополнился почти четырьмя десятками культовых (и не очень) игр от Electronic Arts, и на этом дело явно не заканчивается. По всей видимости, издательство будет каждую неделю порционно добавлять в Steam новые старые игры.

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Кроме того, до конца лета в Steam должна появиться возможность приобретать подписку EA Access, благодаря которой игроки за ежемесячную плату будут получать доступ к огромному перечню игр из так называемого Хранилища, без необходимости приобретать каждую из них отдельно за бешеные деньги. Многие представители индустрии считают, что за подписочной моделью будущее.

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Leshiy2371
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Если ломанут комп обычного юзверя - ничего страшного. А вот если пострадают компы больницы/адвокатской конторы/НПЗ - будет скандал.
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Kyle Reeze
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Leshiy2371
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Эти "редкие гибридные процессоры" берут в компы бюджетных организаций. Без видеокарты. Сам видел не один десяток таких заказов. Школы,детские сады,администрации,коммунальные службы,различные " защиты...
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Pa4an
22:55
это лютый клоун, он во всех играх вылетает и ноет в темах, и в киберпанке хочет вылетать, а то не дай бог сделают отполированую игру
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Usagi Akane
22:55
Грустно. Как бы я не любил стим, какими бы отвратными не были другие лаунчеры... Хочу что бы стим наконец сдох и стал пережитком прошлого. Ценовая политика, 30%, загоны с трейдами и банами, отвратная(...
До Steam добрались Dead Space 3, Titanfall 2 и ещё три игры от Electronic Arts
Sh1rk0
22:54
А между 3 и 4 была DiRT Rally 1.0.
Codemasters огласила точную дату выхода DiRT 5
NOFX
22:52
Блин,ты себя описал достаточно подробно,дурачок :)
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Kyle Reeze
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А Хуанг успел зафаршмачиться с этими польскими фуфлометами и выкатил RTX 2080 TI Cyberpunk 2077 Edition
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Ляд
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ЕА есть ЕА, ждал чего нибудь подобного от такой щедрости со стимом. Не зря ждал! :)))
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