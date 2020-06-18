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Знаковому киберпанк-сериалу Deus Ex исполнилось 20 лет

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Хорошая новость для тех, кто любит игровой сериал Deus Ex. Ему вчера, 17 июня, исполнилось 20 лет. Отмечать это событие можно по-разному, но вот один из фанатов под ником Bearly Regal решил пойти дальше всех. Он не растерялся и сделал мини-игру — симулятор уборки квартиры Адама Дженсена, главного героя двух последних частей Deus Ex.

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Что есть квартира в этой игре? Bearly Regal смоделировал апартаменты в Лондоне, вдохновляясь дизайном квартир героя в Human Revolution и Mankind Divided. Сходу можно отметить, что стилистически всё выдержано правильно: обилие золотистого цвета, просторные комнаты и высокие потолки. И автоматические жалюзи — куда уж без них.

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Набор доступных действий в симуляторе уборки довольно незамысловатый. Нужно просто собрать валяющийся мусор (банки, коробки и так далее), выкинув всё за дверь. На наведение порядка отводится три минуты. А теперь самый разочаровывающий факт — вся эта игра-комплимент собрана в симуляторе создания игр Dreams, но ссылки на скачивание автор нигде не оставил.

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Что до самой Deus Ex, то, кажется, в ближайшее время анонса новой части ждать не стоит. Пока CD Projekt Red не разберется с Cyberpunk 2077, пока не выпустит все масштабные DLC для своего проекта — на тему киберпанка лучше никому не высказываться. Ибо лучше не будет.

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Dzhereli
20:01
Так он формально был запрещен и пользоваться можно было без проблем. Но главное создать новость на оверклокер чтоб написять в уши.
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oldschoolgamer
20:00
Галенкин что-то знал
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dedycka
19:58
Автор, 200 долларов. Ты хоть думай прежде чем такие статьи выкладывать.
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Бартоломью
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i_ran_past
19:55
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