Разработчики из Codemasters решили больше не томить нас ненужной неизвестностью и огласили точную дату выхода раллийной гонки DiRT 5. Сесть за виртуальную «баранку» можно будет уже девятого октября на PC и консолях текущего (уходящего) поколения, а впоследствии — и на «некстгене». Анонсу точной даты выхода сопутствует специальный видеоролик; пользы от которого, впрочем, немного.

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Стоит напомнить, что DiRT 5 заявлена как проект, в котором разработчики совместят важные нововведения с сохранением «духа DiRT». Уже известно о продвинутом режиме карьеры, а в ближайшие месяцы нам поведают о мультиплеере, сетевой функциональности и даже откроют некоторые секреты.

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