Недавно Electronic Arts начала осуществлять полномасштабное возвращение в Steam, благодаря чему преданные пользователи магазинчика дяди Гейба получили возможность приобрести многие современные игры серий Battlefield, Dragon Age и, конечно же, Mass Effect. Всё бы ничего, но вот в Mass Effect 3 от данного «переезда» начали наблюдаться просадки производительности, которых в Origin-версии не наблюдалось.

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Игроки пришли к выводу, что причина проблем кроется в оверлее Origin, который всё равно запускается вместе Mass Effect 3 даже в её Steam-версии. И если в Origin-версии, как поясняют геймеры, есть возможность отключить оверлей и решить проблему, то в Steam-версии он запускается автоматически и принудительно.

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