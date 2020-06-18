Игроки жалуются на низкую производительность Steam-версии Mass Effect 3
Недавно Electronic Arts начала осуществлять полномасштабное возвращение в Steam, благодаря чему преданные пользователи магазинчика дяди Гейба получили возможность приобрести многие современные игры серий Battlefield, Dragon Age и, конечно же, Mass Effect. Всё бы ничего, но вот в Mass Effect 3 от данного «переезда» начали наблюдаться просадки производительности, которых в Origin-версии не наблюдалось.
Игроки пришли к выводу, что причина проблем кроется в оверлее Origin, который всё равно запускается вместе Mass Effect 3 даже в её Steam-версии. И если в Origin-версии, как поясняют геймеры, есть возможность отключить оверлей и решить проблему, то в Steam-версии он запускается автоматически и принудительно.
рекламаЧтобы оценить масштаб проблемы, можно зайти на Steam-страничку Mass Effect 3 и взглянуть на её болтающийся ниже 50 % пользовательский рейтинг.
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