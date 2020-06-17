По слухам, новую игру про Бэтмена представят в конце августа
Слухи о том, что студия WB Games Montreal готовит новую игру про Бэтмена, поступают с завидной регулярностью, а их вероятная правдивость даже подтверждается разработчиками, которые впервые за много лет выходят на связь и подают признаки жизни.
Теперь настал черёд ещё одной любопытной информации. Компания Warner Bros. анонсировала онлайн-событие DC FanDome, в рамках которого пройдут различные мероприятия и анонсы новинок по знаменитой вселенной. В описании мероприятия уточняется, что нас ждут новые анонсы, касающиеся фильмов, комиксов, телевизионных передач и игр. Сколько именно будет игровых анонсов, не поясняется, но можно предположить, что хотя бы один из них будет связан с Тёмным рыцарем.
рекламаСамо мероприятие пройдёт через два месяца — 22 августа — так что времени на подтверждение/опровержение информации у разработчиков предостаточно.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила