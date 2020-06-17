Слухи о том, что студия WB Games Montreal готовит новую игру про Бэтмена, поступают с завидной регулярностью, а их вероятная правдивость даже подтверждается разработчиками, которые впервые за много лет выходят на связь и подают признаки жизни.

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Теперь настал черёд ещё одной любопытной информации. Компания Warner Bros. анонсировала онлайн-событие DC FanDome, в рамках которого пройдут различные мероприятия и анонсы новинок по знаменитой вселенной. В описании мероприятия уточняется, что нас ждут новые анонсы, касающиеся фильмов, комиксов, телевизионных передач и игр. Сколько именно будет игровых анонсов, не поясняется, но можно предположить, что хотя бы один из них будет связан с Тёмным рыцарем.

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Само мероприятие пройдёт через два месяца — 22 августа — так что времени на подтверждение/опровержение информации у разработчиков предостаточно.