12 минут геймплея фанатского ремейка Fallout 3 на движке Fallout 4
Команда энтузиастов продолжает работать над модификацией Capital Wasteland, представляющей собой ремейк Fallout 3 на движке Fallout 4. Очень давно авторы не публиковали свежих видеороликов, но сегодня нас обрадовали аж 12-минутной демонстрацией. К сожалению, большая часть видео — это утомительная «болтовня» с неигровыми персонажами, но спасибо и на этом.
Авторы ремейка планируют полностью воссоздать мир Fallout 3 на более современном движке, однако даже приблизительных сроков завершения работ у энтузиастов нет. К сожалению, как часто бывает в таких проектах, к моменту выхода для него самого уже может понадобиться ремастер/ремейк вследствие сильнейшего морального устаревания.
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