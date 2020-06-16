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В Steam стартовал летний фестиваль игр с демоверсиями сотен проектов, в том числе Iron Harvest и Destroy All Humans

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В конце прошлого года создатель церемонии The Game Awards Джефф Кили (Кейли) совместно с Valve представил фестиваль игр в Steam, благодаря которому игроки, у которых нет возможности посещать «живые» мероприятия с демоверсиями находящихся в разработке проектов, тоже смогли «пощупать» ожидаемые новинки. Этот год встретил нас пандемией COVID-19, победа над которой ещё даже не на горизонте, из-за чего все игровые мероприятия либо ушли в «онлайн», либо были отменены или перенесены на более поздние сроки.

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Как следствие, Джефф Кили снова договорился с Valve и разработчиками игр, чтобы провести теперь уже летний фестиваль игр в Steam. Он начался несколько минут назад.

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В рамках данного фестиваля, который продлится до 22 июня, можно будет сыграть в демоверсии сотен находящихся в разработке игр, в частности, в боевичок Destroy All Humans, космосим Everspace 2 или дизельпанк-стратегию Iron Harvest, посмотреть прямые трансляции с участием разработчиков и поучаствовать в онлайн-событиях.

Практически все участники фестиваля — небольшие студии с их инди-проектами, поэтому ждать каких-либо громких анонсов в ходе его проведения не стоит.

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